İmar Barışı oyununa fırsat yok

Mayıs
ayında TBMM
'de kabul edilen imar barışı
kapsamında 31 Aralık
2017'den önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar Yapı Kayıt Belgesi
alabiliyor. Yapı Kayıt Belgesi ile iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan veriliyor ve alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor. İmar barışı kapsamında adına Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuruda bulunan Hamitler Mahallesi'nde 4, Güneştepe Mahallesi'nde ise 1 olmak üzere toplam 5 kaçak binanın yanlış tarih oyunu ise Osmangazi Belediyesi
'ne takıldı. Kaçak binaların sahiplerinin imar barışından faydalanabilmek için inşaatları 31 Aralık 2017'den önce yapmış gibi göstererek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapı Kayıt Belgesi için başvuruda bulunduğu, ancak belediye tutanaklarında binaların imar barışı kapsamı dışında kalan 2018 yılında yapıldığı tespit edildi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra yasal işlemleri tamamlanan binalar, iş makineleriyle yıkıldı