Karacabey’de salça sezonu başladı

Türkıye'nin
domates deposu olarak
kabul edilen
Karacabey'de, yeni
sezon salçalık domates
hasadı devam ediyor.
Vatandaşlar ise
ilçede rağbet gören, mutfakların
vazgeçilmezi olan salça
ve konserve yapımına başladı.
Karacabey'de mevsiminde
alınan domatesler ile kış
ayları için yemeklerinde kullanmak
ve kahvaltılık olarak
da tüketmek için domates salçası
yapma telaşı erken başladı.
Fabrikasyon ürünleri tercih
etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri
devam ettirmeyi sürdürüyor.
Ev yapımı olarak bilinen
domates salçası organik olması
nedeniyle Karacabey'de mutfakların
vazgeçilmez yiyecekleri
arasında yer alıyor. Salça
sezonunun açılması ile birlikte
vatandaşlar Türkiye
'nin salçalık
domates üretiminin yüzde
45'inin yapıldığı Karacabey
Ovası'nda salçalık domatesleri
üreticilerden alıyor. Alınan
domatesler temizlenip kesildikten
sonra makineden geçirilip
odun ateşinde uzun süre kaynatılarak
salça haline getiriliyor.