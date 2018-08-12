Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Karacabey’de salça sezonu başladı

Karacabey’de salça sezonu başladı

AYHAN FİDAN Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Karacabey’de salça sezonu başladı
Türkıye'nin domates deposu olarak kabul edilen Karacabey'de, yeni sezon salçalık domates hasadı devam ediyor. Vatandaşlar ise ilçede rağbet gören, mutfakların vazgeçilmezi olan salça ve konserve yapımına başladı. Karacabey'de mevsiminde alınan domatesler ile kış ayları için yemeklerinde kullanmak ve kahvaltılık olarak da tüketmek için domates salçası yapma telaşı erken başladı. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski gelenekleri devam ettirmeyi sürdürüyor. Ev yapımı olarak bilinen domates salçası organik olması nedeniyle Karacabey'de mutfakların vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyor. Salça sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlar 'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri üreticilerden alıyor. Alınan domatesler temizlenip kesildikten sonra makineden geçirilip odun ateşinde uzun süre kaynatılarak salça haline getiriliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karacabey’de salça sezonu başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN