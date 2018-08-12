Kraliçe incirine ihracat müjdesi

Bursa
'nın
dünyaca meşhur siyah incir
inde ihracat
yasağı kalktı, üretici hasada başladı. Siyah incir, kilogramı 7 liradan İngiltere
, Fransa
, Almanya
, Japonya
ve Çin
başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç ediliyor. İngiltere Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde yemesiyle tüm dünyaya adını duyurna ve Dünyada yüzde doksanı Bursa'nın 36 köyünde üretilen siyah incirin hasadına başlandı. Siyah incirde ihracatın başladığını ifade eden Osmangazi İlçesi Çağlayan Köyü Muhtarı Hakkı Tokuş, "Bu yıl ürünümüz erken olgunlaştı. İzin çıkmadığı için ihracat yapamıyorduk. Yapılan haberlerin ardından Ak Parti Bursa Milletvekillerinin çalışmalarıyla ihracat başladı. İncirin piyasası ortalama 7 liradan açıldı. İlerleyen günlerde incirin bollaşmasıyla fiyatlar oldukça düşecek. Üretici olarak bu durum bizi üzüyor. İncirde sabit fiyat politikası olsun istiyoruz. Şuan firmalar istedikleri gibi fiyat politikası uygulayarak fiyatı aşağı çekebiliyorlar. Bu incir Avrupa'nın bir çok ülkesine ve Japonya ve Çin'e ihraç oluyor. Bursa'nın 36 köyünde yetişen bu meyve dünyaca ünlü. Biz bu ürünün hak ettiği fiyata alınmasını istiyoruz" dedi.