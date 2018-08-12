Lüks daire fiyatına tay

Bursa
'nın
Karacabey İlçesi'nde Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 54 safkan Arap tayı ihale usulüyle satışa sunuldu. Ceceli adlı 2 yaşındaki yarış tayı 160 Bin liradan alıcı buldu. Karacabey Harası'nda yoğun katılımla gerçekleşen satışta, en yüksek fiyata Ceceli adlı tay 160 Bin liradan Anka Girişim tarafından satın alındı. Satışta ayrıca 150 Bin liradan Takiefe adlı tay Süleyman Kılınç'a, Karahaydut adlı tay ise Ercüment Atlı'ya satıldı. En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM 2 milyon 207 bin lira gelir elde etti. 54 tayın satışa sunulduğu ihalede, 1 tay ihaleden çekilirken 3 tay ise satılamadı.