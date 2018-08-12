Madalyalara doymayan kraliçe

Kıckboks, Muay Thai
ve Wushu sporun milli olan Bursalı Tuğba Ün
başarılarla dolu kariyeri ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen Dünya 2.liği, 3 kez Avrupa Şampiyonluğu, 13 kez Türkiye Şampiyonluğu ve Uluslararası dereceleri bulunan Tuğba Ün, şu sıralarda çok yoğun. Öğrencilerinin antrenmanlarını yetiştirmeye çalışan milli sporcu bir yandan da kendi müsabakalarına hazırlanıyor. Dövüş sporlarına çok erken başlayan Genç sporcu, bu karardan hiç şüphe duymadığını ve aksine iyi ki dövüş sporlarını seçtiğini söylüyor, "7 yaşımda mahallemizde açılan bir spor salonunda oyun amaçlı başladığım dövüş sporlarına çok çabuk uyum sağladım ve ardı arıdan başarılar gelmeye başladı" diye konuştu. Antrenmanları genelde erkek sporcularla yaptığını ve bu sayede daha hızlı geliştiğini anlatan Ün, "Dövüş sporlarının bayan olarak zorlukları oluyor tabi. Çocukluğumdan beri hiç kız partnerim olmadı hep erkeklerle çalıştımı" dedi.