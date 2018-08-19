Batık belediyeden KÂR OYUNLARI

CHP
'Lİ Nilüfer Belediyesi
'nin yaklaşık 55 milyon TL
'lik bir gider için 72 milyon TL'lik bir ödeme emri çıkarmasının hiçbir izahının olmadığının altını çizen AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay
, "Batık Belediye, Fen İşleri üzerinden algı yürütüyor. Nilüfer Belediyesi bu tarz rakam oyunlarıyla kar elde etmiş gibi gözükmek istiyor olabilir ancak bu gibi taktiklerle vatandaşları kandırmak en hafif deyim ile aymazlıktır" dedi. Nilüfer Belediyesi'nin yaklaşık 55 milyon TL'lik bir gider için 72 milyon TL'lik bir ödeme emri çıkarttığını belirten Başkan Ufuk Ay, belediyenin hemen her müdürlükte tenkis yoluna gittiğini ifade etti. Ay, "Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü için 2017 yılında 72.6 milyon TL ödeme emri çıkartmış, 17.1 milyon TL tenkis yapmış, kalan 55.4 milyon TL'nin 46 milyon TL'si ödemiş, 9.4 milyon TL borcu ise 2018 yılına devretmiştir. Buradan mevcut belediye başkanına soruyorum. 55 milyon TL'lik bir gider için niçin 72 milyon TL'lik bir ödeme emri çıkartıldı? Yüksek ödeme emri ve yüksek tenkis ile belediyeyi sözde kar etmiş gibi mi göstermeye çalışıyorsunuz?" dedi. FAALİYETLER İPTAL
Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı için 68 faaliyet planladığını ancak bunların yaklaşık yüzde 40'ının iptal edildiğini ya da ertelendiğini kaydeden Ufuk Ay, "Bir müdürlük yıl içerisinde 68 faaliyet planlayıp bunların 27'sini neden iptal eder veya erteler anlamış değiliz. Aynı zamanda yine Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2017'de sıfır ödeme öngörülen 13 faaliyetine neden 11.4 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bu hangi öngörü ya da kurnazlığın sonucudur?" diye sordu. BOZBEY'E SESLENDİ
Mevcut Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in şeffaf bir belediyecilik anlayışından çok uzak bir tutum sergilediğini de kaydeden Ufuk Ay, "Bir tarafta yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmayacaksınız, öteki tarafta yalnızca söylem ve manüplasyonlarla algı yöneteceksiniz. Planlanan 68 faaliyetin 27'sini iptal etmek veya ertelemek batık belediye bütçesinin en açık göstergesidir. Şeffaf bir belediyecilik anlayışının yakınından bile geçmeyecek olan Sayın Bozbey'i tüm müdürlüklerinin faaliyet alanlarında gerçeklerle örtüşen, uygulanabilir faaliyetler planlamaya davet ediyorum" dedi.