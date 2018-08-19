İtalya’da Erguvan esintisi

Anadolu'nun, Balkanların, Kafkasların ve birçok coğrafyanın kültür unsurunu bünyesinde barındıran Yıldırım, Türkiye
'nin folklorunu Avrupa'ya tanıtmakta öncülük etmeyi sürdürüyor. 32 kişilik ekip ile 10 gün süren seyahatte Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları
Topluluğu üyeleri, İtalya
'nın Pontelandolfo kasabasında 5 gün süren festivalde sahip oldukları köklü medeniyet mirasını en iyi şekilde yansıttı. ERGUVAN'A YOĞUN İLGİ
Daha önce birçok ulusal ve uluslararası festivallere katılarak Bursa
'yı temsil eden Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, İtalya'da da Türk Bayrağı'nı gururla dalgalandırdı. Erguvan Halk Oyunları Topluluğu ve ev sahibi İtalya ekibinin yanı sıra Slovakya, İspanya
ve Bosna'dan katılım gösteren gruplar, festivalde geleneksel kostümleri ve kendi kültürlerini yansıttıkları danslarıyla dostluk bağlarını pekiştirdi. Pontelandolfo'da kortej yürüyüşüyle başlayan festival San Giorgio del Sannio ve Vitulano kasabasında düzenlenen etkinliklerle devam etti. Festival'de büyük alkış toplayan Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, gerçekleştirdiği sokak ve sahne performanslarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı. Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa, Artvin, Trabzon
ve Antep yörelerinden sergilediği performanslarla izleyenleri büyüledi. Festivalin kapanış gününde de kortejde en çok ilgi gösterilen ekip olan Erguvan, sahnede sergilediği son gösterisi ile de ayakta alkışlandı. SELANİK'İ ZİYARET
Festivalin kapanışının ardından İtalya'nın Napoli
şehrine giden ekip, tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan şehri gezdi. Dönüş yolculuğunda ise Yunanistan
üzerinden Türkiye'ye dönen Erguvan Halk Oyunları Topluluğu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün doğduğu Selanik şehrinde yaşadığı evi ziyaret ederek Yıldırım'a döndü.