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Sahillerin değeri büyükşehir ile artıyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Sahillerin değeri büyükşehir ile artıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı , Gemlik 'da incelemelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi'nin, sahillerin değerine daha da değer kazandıracak çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Gemlik İlçesi Küçük Kumla sahilinde yaptığı incelemeye, önceki dönem İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik Belediye Başkanı da katıldı. Başkan Aktaş, Küçük Kumla'da vatandaşlarla sohbet ederek, bölge halkının talep ve önerilerini dinledi.
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Sahillerin değeri büyükşehir ile artıyor
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