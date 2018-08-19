Sahillerin değeri büyükşehir ile artıyor

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Gemlik Küçük Kumla
'da incelemelerde bulunarak, Büyükşehir Belediyesi'nin, sahillerin değerine daha da değer kazandıracak çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Gemlik İlçesi Küçük Kumla sahilinde yaptığı incelemeye, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti
Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz
da katıldı. Başkan Aktaş, Küçük Kumla'da vatandaşlarla sohbet ederek, bölge halkının talep ve önerilerini dinledi.