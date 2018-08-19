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n şampiyonluğa

Osmangazi’de çalışan ya da internet kafede zaman öldüren köy gençleri, ’nin Sukaypark’ta kablolu su kayağı sporuna başladı. Buradan yetişen sporcular müsabakalarında şampiyon oldu

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Tarladan şampiyonluğa
Sukaypark'ın bölgede yapmış olduğu değişim en çok da tesis civarındaki köylerde yaşayan gençlere yansıdı. Üniversite sınavında başarısız olduğu için ailesine ait şeftali bahçesinde çalışan Ahmet Yuşa Açıkalın, bu spora başladıktan sonra hayatının hızla değiştiğini söyledi. Kendini geliştirerek Wakeboard Şampiyonası'nda 6'ncı olmayı başaran Açıkalın, yeni bir çevre edinmesi ve sporla birlikte fiziksel ve mental olarak büyük bir değişim yaşadığına dikkat çekti. Sabahları çalıştığını, ardından su kayağı yapıp akşamları da dershaneye gitmeye başladığına dikkat çeken Açıkalın, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olacak. Tarlada şeftali toplarken merak ederek adımını attığı Sukaypark'ın hayatını değiştirdiği bir diğer isim ise Serhat Soyel oldu. Tesise ilk gittiği gün şehir dışından gelen sporcuları hayranlıkla izlediğini belirten Soyel, bu spor dalında bir gün Türkiye 2'incisi olacağını aklından bile geçirmediğini söyledi. Şu anda 'nin profesyonel antrenörü olarak eğitim veren Soyel 'Bu spor sayesinde hem yabancı ve hem Türk birçok sporcu arkadaş edindim' dedi.
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