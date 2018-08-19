Tarladan şampiyonluğa

Sukaypark'ın bölgede yapmış olduğu değişim en çok da tesis civarındaki köylerde yaşayan gençlere yansıdı. Üniversite sınavında başarısız olduğu için ailesine ait şeftali bahçesinde çalışan Ahmet Yuşa Açıkalın, bu spora başladıktan sonra hayatının hızla değiştiğini söyledi. Kendini geliştirerek Türkiye
Wakeboard Şampiyonası'nda 6'ncı olmayı başaran Açıkalın, yeni bir çevre edinmesi ve sporla birlikte fiziksel ve mental olarak büyük bir değişim yaşadığına dikkat çekti. Sabahları tarlada
çalıştığını, ardından su kayağı yapıp akşamları da dershaneye gitmeye başladığına dikkat çeken Açıkalın, Selçuk Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olacak. Tarlada şeftali toplarken merak ederek adımını attığı Sukaypark'ın hayatını değiştirdiği bir diğer isim ise Serhat Soyel oldu. Tesise ilk gittiği gün şehir dışından gelen sporcuları hayranlıkla izlediğini belirten Soyel, bu spor dalında bir gün Türkiye 2'incisi olacağını aklından bile geçirmediğini söyledi. Şu anda Osmangazi Belediyesi
'nin profesyonel antrenörü olarak eğitim veren Soyel 'Bu spor sayesinde hem yabancı ve hem Türk birçok sporcu arkadaş edindim' dedi.