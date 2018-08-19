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Wakeboard nefes kesti

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Wakeboard nefes kesti
Türkıye'nin ilk kablolu su kayağı tesisi Sukaypark'ta düzenlenen , final yarışmaları ile sona erdi. İki gün süren yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı verdi. ev sahipliğinde düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası'na 'nın yanı sıra , , , ve illerinden toplam 11 takım katıldı. 2 gün süren şampiyonada, üstü erkek, 18 yaş üstü kadın, 18 yaş altı open erkek ve 18 yaş altı open kadın kategorilerinde 16'sı kadın olmak üzere toplam 85 sporcu mücadele etti.
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Wakeboard nefes kesti
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