Wakeboard nefes kesti

Türkıye'nin
ilk kablolu su kayağı tesisi Sukaypark'ta düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası
, final yarışmaları ile sona erdi. İki gün süren yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
verdi. Osmangazi Belediyesi
ev sahipliğinde düzenlenen Wakeboard Türkiye Şampiyonası'na Bursa
'nın yanı sıra İstanbul
, Samsun
, Kayseri
, Muğla
ve Kocaeli
illerinden toplam 11 takım katıldı. 2 gün süren şampiyonada, 18 yaş
üstü erkek, 18 yaş üstü kadın, 18 yaş altı open erkek ve 18 yaş altı open kadın kategorilerinde 16'sı kadın olmak üzere toplam 85 sporcu mücadele etti.