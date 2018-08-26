ABD ambargosuna Santa Maria’lı tepki

AMERIKA'NIN Türkiye üzerindeki ekonomik ambargo teşebbüsüne Bursalı çiftçiler, hasadı bittiği gün tükenme seviyesine gelen santa maria armudu ihracatı ile cevap veriyor. Dolar kurundaki anlık değişim Türk mallarına olan ilgiyi arttırırken, Bursa'nın meşhur Santa Maria armudunun dalından direk ihracata gitmesi yüzleri güldürüyor. Markalaştıkça Bursa armuduna olan talebin de arttığını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ihraç dışı 3'ncü sınıf armutları da yan ürün olarak pazarlayıp ekonomiye katma değer sağlayacaklarını söyledi.

60 BİN TONLUK ÜRETİM

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki ova köylerinde yetiştirilen armudun hasadı bitti. Depolardaki armutlar yoğun talep üzerine yurt dışına ihraç ediliyor. Her yıl Gürsu ilçesinde 60 bin ton santa maria cinsi armut yetiştiriliyor. Bu armutların bir kısmı yurt içine satılırken büyük çoğunluğu ise başta Rusya olmak üzere Ortadoğu ve yurt dışına ihraç ediliyor. Bu yılda hasadı biten ve depolarda saklanan armut yoğun talep üzerine yurt dışına ihraç edilmeye başladı. Gürsu ilçesin de yetişen armutların daha iyi değerlendirilmesi için suyu çakırtılıp, kurutulacak ve sirkesi yapılacak.

MARKALAŞMA TALEBİ ARTIRIYOR

Bu yıl tarladan 60 bin ton santa maria armudunu toplayıp soğuk hava depolarına koyduklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, markalaştıkça armuda olan talebin arttığını ifade etti. Santa maria armudunun başta Rusya olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Işık, "Fiyatlar bu sene biraz daha iyi. İnşallah her sene daha iyi olacak. Fiyat ne kadar iyi olursa, armudumuzu ne kadar tanıtırsak ne kadar markalaştırabilirsek o kadar da fiyatı ve talebi artıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız festivali de armudumuzu tanıtabilmek için yaptık. İnşallah bundan sonra devam edecek. Armutla ilgili festivalimiz var, televizyon yayınlarımız var, daha farklı nasıl kullanılabilir diye altyapı çalışmamız var" dedi.