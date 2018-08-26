Bursa’da huzurlu bayram

Önceki yıllarda yaşanan bazı sorunları bayram öncesi masaya yatıran Bursalı bürokratlar, gerekli tüm önlemler için ciddi bir çalışma yürüttü. Büyükşehir ve Valilik başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve Emniyet birimleri bayram teyakkuzuna geçti. Bursa, Kurban Bayramı'nı örnek bir şehir olarak geride bıraktı.

KESİM YERLERİNE SIKI DENETİM

Bayram boyunca belirlenen kurban kesim yerleri, yetkililerce sık sık denetlendi. Bayram öncesinde temizlik çalışmalarının yapıldığı kesim yerlerinin dışında kamuya açık arazilerde kurban kesimine izin verilmezken, kurban artıklarının da doğaya ve çöp konteynırlarına atılmasına müsaade edilmedi.

TRAFİK VE ASAYİŞ DENETLEMELERİ

Bursa Emniyeti ve Jandarma ekipleri ise kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde ve özellikle tatilcilerin yoğun olarak kullandıkları İzmir yolunun bir çok noktasında trafik ve asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Denetimler bazı noktalarda drone'lar aracılığı ile havadan sürdürüldü. Şehirde her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, kaza oranlarının en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Bursa Valisi İzzettin Küçük, vatandaşları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı