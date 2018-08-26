Emekleyerek gelen yürüyerek gidiyor

BURSA'NIN Kükürtlü semtinde bulunan ve Osmanlı Sultanı 1'inci Murad tarafından 1380 yılında parasız olarak kullanılmak üzere yaptırılan Kükürtlü Kaplıcası 638 yıldır şifa dağıtıyor. Kaplıca 40 yıldır Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde fizik tedavi ve romatizma hastalarına hizmet veriyor. Suyunun kalitesi sebebiyle merkeze emekleyerek giren hastalar tedavinin sonunda yürüyerek çıkıyor.

KANUNI DE TEDAVI OLDU

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lale Altan İnceoğlu, "Biz burada hastaların hem ağrılarını gidermeye hem de hareket kısıtlılıklarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Merkezde geniş havuzlar ve tedavi odaları var. Egzersiz salonlarımız var, Hastaların seviyelerine göre egzersizlerini yaptırıyoruz. Çok kapsamlı bir rehabilitasyon programını burada uygulayabiliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın gut hastalığı vardı. Bu hastalığının atakları sırasında Bursa'ya gelip burada tedavi gördüğü söylenir" dedi.