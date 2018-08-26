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Mahalle Konakları gün sayıyor

Mahalle kültürü ile güçlü toplum yapısını muhafaza eden , kent sakinleri ile buluşturuyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Mahalle Konakları gün sayıyor

SON dört yılda Akçağlayan, 75'nci Yıl, Beyazıt, Hacivat, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Kazımkarabekir, Anadolu, ve Davutdede hizmete açan , Eğitim ve Selçukbey mahalle konaklarının da yapımını tamamladı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen mahalle konakları sağlıktan okul öncesi eğitimine, meslek edindirmeden hobiye verdiği hizmetlerle mahalle kültürünü yaşatıyor.

ANNE ÇOCUK ELELE
Anne ve çocuklar için farklı imkanlar sunduklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali "Kendisi Meslek Edindirme kursuna giden annelerimizin evlatlarını, aynı mahalle konağında yer alan okul öncesi eğitim sınıfında anne şefkatiyle eğitim veren öğretmenlerimizle geleceğe hazırlıyoruz. Mahalle konaklarımızda ücretsiz okul öncesi eğitim sınıfları oluşturuyoruz" şeklinde konuştu

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Mahalle Konakları gün sayıyor
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