Mahalle Konakları gün sayıyor

SON dört yılda Akçağlayan, 75'nci Yıl, Beyazıt, Hacivat, Yiğitler, Musababa, Davutkadı, Kazımkarabekir, Anadolu, Maltepe ve Davutdede mahalle konaklarını hizmete açan Yıldırım Belediyesi, Eğitim ve Selçukbey mahalle konaklarının da yapımını tamamladı. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen mahalle konakları sağlıktan okul öncesi eğitimine, meslek edindirmeden hobiye verdiği hizmetlerle mahalle kültürünü yaşatıyor.

ANNE ÇOCUK ELELE

Anne ve çocuklar için farklı imkanlar sunduklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali "Kendisi Meslek Edindirme kursuna giden annelerimizin evlatlarını, aynı mahalle konağında yer alan okul öncesi eğitim sınıfında anne şefkatiyle eğitim veren öğretmenlerimizle geleceğe hazırlıyoruz. Mahalle konaklarımızda ücretsiz okul öncesi eğitim sınıfları oluşturuyoruz" şeklinde konuştu