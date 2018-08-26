Ormanı alevler değil vıllalar yok ettı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşanan orman yangını, yerleşim alanlarına yaklaşmış ve yürekleri ağızlara getirmişti. Onlarca dönümde yüzlerce ağaç yanarak küle dönmüştü. Korkunç ihmal ise yangın sonrası havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde lüks villaların, yanan alandan çok daha büyük bir alana yayıldığı ve ormanın asıl villalar nedeniyle yok olduğu gözler önüne serildi. SABOTAJ KOKUYOR DEMİŞTİ

Yangının sürdüğü saatlerde bir açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaptığı açıklamada sabotaj endişesine değinmiş ve yangının bilinçli çıkarıldığından şüphelendiğini söylemişti. Oysa aynı Belediye Başkanının, Bursa'nın ciğerleri konumundaki bölgeye yüzlerce villa yapılmasına müsaade ettiği çekilen bu görüntülerle ortaya çıktı.

BURSALILARDAN BÜYÜK TEPKİ

Yangın sonrası, ormanda oluşan hasarın tespiti için havadan çekilen görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Bursalılar, "Ormanı yangın değil zenginlerin villaları yok etmiş. Villaların yayıldığı alan, yangının hasar verdiği alandan çok daha büyük" diyerek yerel yöneticilere adeta ateş püskürdü.