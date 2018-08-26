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’nden ABD’ye Boykot

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Osmangazi Belediyesi’nden ABD’ye Boykot

OSMANGAZI Belediyesi, Başkan 'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek vererek yatırım ve hizmet odaklı çalışma için Amerikan menşeli ürünleri kullanmama kararı aldı. ABD'nin 'ye yönelik başlattığı ekonomik saldırının ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin ürünlerine boykot uygulayacağız." çağrısına 'nden destek geldi. Boykot kararının ardından Osmangazi Belediye Başkanı 'ın talimatı ile ilk iş olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün 2018 yılı planlanmasında yer alan ABD menşeili yeni yazılım ve donanım ürünlerinin satın alınmasını durdurdu. Yaklaşık 1 Milyon TL olan ABD menşeili bu ürünlerin satın alınması teknik şartname aşamasında iptal edildi.

YERLİ MALINA DESTEK
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alınan bu kararın milli seferberliğe katkı sağlamak amacıyla uygulanmaya başlandığı belirterek, Türkiye ekonomisine yönelik gerçekleşen spekülatif saldırılara verilecek en güzel cevabın milletçe daha çok kenetlenmek olduğu söyledi. Başkan Dündar, "ABD'nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Cumhurbaşkanımızın boykot çağrısına biz de destek veriyoruz. Amacımız, ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır" dedi.

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Osmangazi Belediyesi’nden ABD’ye Boykot
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