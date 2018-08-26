Yıldırım’da yüzler hep gülüyor

fark oluşturan Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerine destek olurken ihtiyaç sahipleriyle maddi durumu iyi olanlar arasında gönül köprüsü kuruyor. Hayata geçirdiği 'Yıldırım Sosyal Kart' uygulamasıyla binlerce ailenin yüzünü güldüren Yıldırım Belediyesi, 2014 yılının mart ayından bugüne kadar anlaşmalı market zincirlerinde geçerli olan 69 Bin 649 adet 'Yıldırım Sosyal Kart'ı ilçe sakinlerine teslim ederek mutfak alışverişlerine destek sağladı. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı kart ile alışverişte dilediği gıda ürünü alabiliyor.

13 BİN 209 KİŞİYE GİYSİ DESTEĞİ

Yıldırım Belediyesi tarafından 'Yıldırım'da Hayat Paylaşımla Güzel' sloganıyla hizmetlerini sürdüren Paylaşım Atölyesi'nde de, gönüllü bağışçıların eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak mutluluk elden ele yayılıyor. Proje kapsamında mağaza konforunda hizmet veren Paylaşım Atölyesi'nde, 4 Bin 503'ü Kurban ve Ramazan bayramları öncesi olmak üzere 13 Bin 209 kişiye giysi desteği sağlanırken, Bin 215 ev eşyası da ihtiyaç sahiplerine hemşehrileri tarafından ulaştırıldı. Projede bağışçılar ile ihtiyaç sahiplerinin kimlikleri gizli tutuluyor.

SOSYAL TOPLUM ÖRNEĞİ

Yıldırım'ın bir dayanışma şehri olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Yıldırım'da insanlar arasındaki komşuluk başta olmak üzere samimi ilişkilerin gözetildiği bir toplum yapısına sahibiz. Bizler de Yıldırım'da sosyal belediyecilik hizmetlerimizi, insanlarımıza hakkaniyetle ulaşmayı amaçladığımız bir çalışma alanı olarak görüyoruz. İhtiyaç sahiplerini beklemeden Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla kendilerine ulaşıyoruz" dedi.