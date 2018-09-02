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Bakanlığın tarihi kampanyasına ilk destek Alpiş’ten

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Bakanlığın tarihi kampanyasına ilk destek Alpiş’ten

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, emlak sektörünün önde gelen kuruluşlarıyla açıkladığı konut kampanyası sektörden büyük destek gördü. Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, açıklanan kampanyaya ekstra indirim oranı ekleyerek katılacaklarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlere " için kazanç vakti" sloganıyla düşük faizden önemli indirimlere kadar birçok avantajın sağlandığı tarihi kampanyaya 'dan ilk destek Alpiş Group'tan geldi. Alpiş Group, konuttaki tarihi kampanya için belirlenen yüzde 10 indirim oranını, üzerine 5 puan daha ekleyerek, yüzde 15'e yükseltti.

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Bakanlığın tarihi kampanyasına ilk destek Alpiş’ten
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