Bakanlığın tarihi kampanyasına ilk destek Alpiş’ten

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, emlak sektörünün önde gelen kuruluşlarıyla açıkladığı konut kampanyası sektörden büyük destek gördü. Alpiş Group Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, açıklanan kampanyaya ekstra indirim oranı ekleyerek katılacaklarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlere "Türkiye için kazanç vakti" sloganıyla düşük faizden önemli indirimlere kadar birçok avantajın sağlandığı tarihi kampanyaya Bursa'dan ilk destek Alpiş Group'tan geldi. Alpiş Group, konuttaki tarihi kampanya için belirlenen yüzde 10 indirim oranını, üzerine 5 puan daha ekleyerek, yüzde 15'e yükseltti.

BUGÜN NELER OLDU