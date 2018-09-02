Balıkçılar İznik Gölü’nde yarıştı

İznik'te göl turizmine ve olta balıkçılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik 2 gün sürdü. İznik'e bağlı Göllüce Mahallesinde düzenlenen yarışmaya 100'e yakın yarışmacı katıldı. İznik Gölünün ülke genelinde nadir göllerden biri olduğunu belirten İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, "Göl turizminin canlanması amacıyla su sporları aktivitelerimizin yanı sıra bu yıl ilk olarak Balık Tutma Yarışması organizasyonuna destek olduk. Burada amaç hem göl turizmini hem de olta balıkçılığına dikkat çekmek. Buradan özellikle dereceye giren yarışmacılara ve Avrasya Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonuna emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Avrasya Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Ali Kömbe ise açıklamasında "İznik'te iki gün boyunca İznik Belediyesi'nin destekleriyle bir yarışma gerçekleştirdik. Tutulan balıklar tatlı su kefali (Ak balık) İznik Gölü'nde bunun iki çeşidi bulunmakta. Tutulan balıklar sürdürülebilirlik açısından doğal yaşam alanlarına geri salındı" dedi. Yarışmalarda ilk balığı tutan, en çok ve en büyük balığı tutan yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.

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