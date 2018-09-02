Camilerde hijyen çalışması

KENTTE hizmet veren ve insanların ortak kullanım alanı olan ibadethanelerde yapılan temizlik çalışmalarına önem veren Yıldırım Belediyesi, belirli periyodik aralıklarla 69 mahallede bulunan ibadethanelerde hijyen çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar 692 ibadethanede temizlik çalışması yapıldı. 2018 yılı içerisinde ise 91 ibadethane başta halılar olmak üzere temizlenerek ilçe sakinlerine huzurlu bir ibadet imkanı sağlandı. Öte yandan ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, abdesthaneden şadırvana, kubbe tamirinden bahçe düzenlemesine kadar birçok hizmeti Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirdi. Ayrıca minare yapımı, dış cephe kaplaması, parke döşemesi, mermer işleri, dış aydınlatma, elektrik tesisat yenilemesi ile iç ve dış boyama işleri de Yıldırım Belediyesi tarafından yapılarak ibadethanelere estetik görünüm de kazandırdı. İbadethanelerin bakım ve onarımının yanı sıra sürekli temizlenmesine de katkı sağladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hemşehrilerimizin huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti gösteriyoruz. İnsanlarımızın buluşma noktalarından olan ilçe sınırlarımızdaki tüm ibadethanelerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen dini mekanlarından birisi olan Emir Sultan Camisi her perşembe akşamı temizlenerek cuma namazına hazırlanıyor" dedi.

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