Önemli olan sahaya ne yansıtacakları

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Nasıl coşkulu oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Hem oyun hem de skor adına pazar günü umarım iyi işler çıkartırız" dedi. Deneyimli çalıştırıcı transferlerin şu an için bittiğini ve transferlerden memnun olduğunu dile getirdi. Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil beyazlılarda teknik direktör Samet Aybaba basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş mücadelesini değerlendiren Aybaba, "Bunlar zor maçlar. Oyunu dengelemek lazım. İyi pozisyon bulmak lazım, bulduğumuzu değerlendirmek lazım. Yeni bir takımız. Çok büyük bir değişime uğradık. Yavaş yavaş arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. İyi bir kadro oluşturacağız. Nasıl coşkulu oynamamız gerektiğini konuşuyoruz. Hem oyun adına hem de skor adına pazar günü iyi işler çıkartırız umarım" dedi. Takımdan ayrılan ve dahil olan oyunculara ilişkin konuşan Aybaba, "Futbol içindeki şeyler. Bazı arkadaşlarımız düşünce olarak da gitmek istiyordu. Biz de onlara yardımcı olduk. Onların yerine de yeni transferler yaptık. İyi bir takım oluşturduk. Bir arada olmanın heyecanını sahaya yansıtacakları futbolu planlamak lazım. Zaman anlamında sorunlarımız var ama milli arayı iyi değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

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