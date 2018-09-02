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’nden bir ilk

çalışmaları ve çevre koruma politikasıyla, atıkların geri dönüşümü ve kaynakların verimli kullanılması konusunda yürüttüğü seferberlikte bir ilke imza attı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Yıldırım Belediyesi’nden bir ilk

Sürdürülebilir çevre politikası doğrultusunda hayata geçirilen etkili çalışmalar ile dikkat çeken , geride kalan dönemde atıkların dönüşümü konusunda rekor kırdı. Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentin tüm mahallelerinde kurulan pazar yerlerinde oluşturduğu bilgilendirme stantlarında, pazar alışverişine çıkan vatandaşlara ve çevre koruma hakkında farkındalık oluşturuyor. Atıkların geri dönüşümü ile kaynakların doğru ve yerinde kullanımı konularında Yıldırımlıları bilgilendiren ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kent sakinlerini geri dönüşüm zincirine katıyor. Geri dönüşüm çalışmalarını, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için bir zorunluluk olarak gördüklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Doğal kaynaklarımızın bilinçsizce heba edilmemesi için şehrimizde, atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına görev süremizin başından itibaren önemli çalışmalara imza attık. Özellikle geri dönüşümde en etkin yöntemin bilgilendirme olduğu düşüncesiyle şehrimizin muhtelif yerlerinde oluşturulan bilgilendirme stantlarıyla hemşehrilerimize geri dönüşümün ve çevre korumanın önemini aktardık. Kurulan pazaryerlerinde haftanın her günü stantlar kurarak hem alışveriş yapan vatandaşlarımıza hem de esnafımıza bilgi veriyoruz" dedi.

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Yıldırım Belediyesi’nden bir ilk
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