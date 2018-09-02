Zindan Kapı tarihe ışık tutacak

Bursa'nın tarihi surlarının son bölümünde, Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, 'kanlı kuyu', 'işkence odası' ve 'kule bağlantılı koridorlar' ile 'zindanlar'ın bulunduğu Zindan Kapı'da restorasyon çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve teknokratlarının da katıldığı incelemede, Bursa'nın özellikli bir eserinin daha gün yüzüne çıktığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarih ve kültür şehri Bursa'nın değerlerinin geleceğe taşındığını belirterek, "Tarihi Bursa Surları'nın önemli noktalarından Zindan Kapı, Kaplıca Kapısı'ndan 390 metre ileride, Cilimboz Deresi boyunca kayalıkların oyulması ile inşa edilen bir yol ile ulaşılıp, Uludağ eteklerine açılan ara kapı konumundadır. Bu kapıyı pazara gelip giden köylülerin kullandığı biliniyor. Yakınlarında zindan bulunduğundan bu isimle anılıyor" dedi. Turistlerin ilgi odağı olacak kapının yakın tarihe kadar metruk durumda olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Zindan Kapı, gerçekleştirilen proje ve restorasyon uygulamaları ile özgün yapısına kavuşturularak, sağlıklı, güvenli ve kullanılabilir bir mekan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bursa'da çok tarihi mekan var ama Zindan Kapı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan biri olacak" diye konuştu. Başkan Aktaş, bölgede yapılan çalışmaları anlatarak, "Zindan Kapı, üç kule, kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşuyor. Zindan bölümleri tamamlandı, iki kule yapısı tamamlanma aşamasına geldi ve bir kulenin de çalışmaları devam ediyor" dedi. Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Hisariçi ile bağlantılı olduğu düşünülen tünelin ortaya çıkarıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Onaylı projeler doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Zindan Kapı'daki tüm çalışmaların, 4 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Çalışmaların yaklaşık maliyetinin 10 milyon TL'yi aştığını kaydeden Başkan Aktaş, "Zindan Kapı, hem bir sosyal tesis, hem de müze kimliğiyle çok önemli bir çekim merkezi olacak" dedi.

TARİHİN TANIĞI ZİNDAN KAPI

Yaklaşık 2500 yıla dayanan tarihiyle Bitinya dönemi surlarının bulunduğu bölge, Bursa'nın ilk yerleşim alanı olarak biliniyor. Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiği Sur İçi bölgesindeki surların yeni baştan yapılması ve tarihi izlerin oluşturulması konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık 4 bin metreyi bulan, şehri çevreleyen surlar ve kapılardaki çalışmalar, ana hisar kapısı olan Saltanat Kapı ile başladı; Fetih Kapı, Yerkapı, Tahtakale Yokuş Cadde Kapısı ve Kaplıca Kapı ile devam etti.