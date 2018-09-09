Başkan Aktaş’tan ‘Anonslu’ kutlama

BÜYÜKŞEHIR
Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192'nci yılında, telsizden yaptığı anonsla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığı personelini kutladı. Başkan Aktaş, 'Zabıta Haftası' etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç
'u kabul etti. Başkan Alinur Aktaş, telsizden anons yaparak Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini tebrik etti. Zabıta memurlarının başarılı çalışmalarının devamını dileyen Başkan Aktaş, "Zabıta teşkilatımız
, Bursa
gibi 3 milyonluk bir şehirde eksik personele rağmen özellikle yaz ve bayram sürecini problemsiz geçirmemiz adına olağanüstü gayretler gösterdi. Aldıkları farklı tehditlere ve karşılaştıkları olumsuzluklara rağmen, şehrimizin güvenliği için merkez ve sahillerde ciddi iş çıkardılar. Bu vesile ile daire tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Enver Karakoç, Başkan Aktaş'a zabıta teşkilatına desteklerinden dolayı çiçek takdim etti