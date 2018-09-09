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Başkan Aktaş’tan ‘Anonslu’ kutlama

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Başkan Aktaş’tan ‘Anonslu’ kutlama
BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı , Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192'nci yılında, telsizden yaptığı anonsla Başkanlığı personelini kutladı. Başkan Aktaş, 'Zabıta Haftası' etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı 'u kabul etti. Başkan Alinur Aktaş, telsizden anons yaparak Zabıta Dairesi Başkanlığı personelini tebrik etti. Zabıta memurlarının başarılı çalışmalarının devamını dileyen Başkan Aktaş, ", gibi 3 milyonluk bir şehirde eksik personele rağmen özellikle yaz ve bayram sürecini problemsiz geçirmemiz adına olağanüstü gayretler gösterdi. Aldıkları farklı tehditlere ve karşılaştıkları olumsuzluklara rağmen, şehrimizin güvenliği için merkez ve sahillerde ciddi iş çıkardılar. Bu vesile ile daire tüm zabıta personelimize teşekkür ediyorum" dedi. Enver Karakoç, Başkan Aktaş'a zabıta teşkilatına desteklerinden dolayı çiçek takdim etti
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Başkan Aktaş’tan ‘Anonslu’ kutlama
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