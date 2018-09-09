Bursa’dan 6 ülkeye gıda çıkarması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projesi ile gıda sektörü temsilcileri, 'Food Point' kurumsal kimliği adı altında güçlerini birleştirdi. Proje ile yurt dışı pazarlama, alım heyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek ihracat yolunda önemli gelişmeler kat eden firma temsilcileri, son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza attı. Bursalı gıda üreticileri, alım heyeti programlarında başta Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 40'a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında 2 bin 500'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirildi. BTSO, Gıda Ur-Ge projesinin 6 aylık eylem planını belirlendi. Sektör temsilcileri, Ekim ayında Paris Sial Fuarı'na gidecek. Kasım'da Almanya – Köln ve Aralık'da Suudi Arabistan'da ikili iş görüşmesi organizasyonuna hazırlanan Ur-Ge üyesi firmalar, 2019 yılının ilk 3 ayında da Katar, Fas ve Hindistan'ı ziyaret edecek.

PROJE IHRACATI ARTTIRDI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Oda olarak Ur-Ge projeleri ile firmaların ihracat potansiyelini ve rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Burkay, "BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyoruz. Ur-Ge Projelerimiz firmalarımıza yeni ufuklar kazandırıyor. Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi. Burkay, Ur-Ge projesinin firmalara sağladığı katkının ihracat rakamlarına da yansıdığını söyledi. İbrahim Burkay, Bursa'da gıda sektöründe ihracatın geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 17 arttığını, proje üyesi 29 firmanın ihracatının ise aynı dönemde yüzde 34 oranında artış gösterdiğini kaydetti. Burkay, "BTSO olarak gıda sektörümüzün gelişimine yönelik adımlarımızı sürdüreceğiz. Sektörlerimizin üretim ve ihracat odaklı büyümesi için projeler gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Bursalı firmalarımızın üretim ve ihracat kabiliyetlerindeki artış, ülkemizin ekonomik parametrelerine olumlu yansıyacak" dedi.