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Gecikmenin nedeni teknik konular

Giriş Tarihi: 9.9.2018
Gecikmenin nedeni teknik konular
YIKIM çalışmaları sırasında bazı engellerle karşılaştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bu engellerden biri de yeni uygulanmakta olan asbest testi. Asbest testinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına geçiliyor. Bunun yanında binalardaki aboneliklerin iptali de bekleniyor. Özellikle doğalgaz aboneliğinin iptalinde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. 2 bina tek saatten gazını alıyor. Bu yüzden yıkım süreci uzayabiliyor. Riskli bölgede hızlı bir şekilde yıkımları sürdürüyoruz. Yıkımların ardından da molozları kaldırarak, kötü görüntüye izin vermiyoruz" diye konuştu.
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Gecikmenin nedeni teknik konular
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