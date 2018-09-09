Gecikmenin nedeni teknik konular

YIKIM
çalışmaları sırasında bazı engellerle karşılaştıklarını ifade eden Başkan Dündar, "Bu engellerden biri de yeni uygulanmakta olan asbest testi. Asbest testinin tamamlanmasının ardından yıkım
çalışmalarına geçiliyor. Bunun yanında binalardaki aboneliklerin iptali de bekleniyor. Özellikle doğalgaz aboneliğinin iptalinde de bazı sıkıntılar yaşanıyor. 2 bina tek saatten gazını alıyor. Bu yüzden yıkım süreci uzayabiliyor. Riskli bölgede hızlı bir şekilde yıkımları sürdürüyoruz. Yıkımların ardından da molozları kaldırarak, kötü görüntüye izin vermiyoruz" diye konuştu.