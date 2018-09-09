İdeal Gençlik’ten Karadeniz çıkarması

YILDIRIM
Belediyesi, tarafından oluşturulan İdeal Gençlik Hareketi
nin platform üyeleri, Karadeniz
'e çıkarma yaptı. Gençlerin topluma daha fazla yarar sağlamaları ve farkındalık oluşturmak için Yıldırm Belediyesi'nin kurduğu ve 17-30 yaş arası gençlerin katıldığı İdeal Gençlik Hareketi'nde platform üyeleri Karadeniz'in doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını yakından görme fırsatı buldu. Bireysel ve sosyal etkinlikleri başarıyla tamamlayarak yapılan kura çekilişi sonunda geziye katılmayı hak eden 45 genç Karadeniz turuna çıktı. Yıldırımlı gençler düzenlenen gezi turunda, yeşil ve mavinin iç içe olduğu Kastamonu
, Samsun, Giresun, Ordu
, Trabzon
, Rize
ve Amasya
şehirlerini gezerek Karadeniz'in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıdı.