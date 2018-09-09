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İdeal Gençlik’ten çıkarması

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
YILDIRIM Belediyesi, tarafından oluşturulan nin platform üyeleri, 'e çıkarma yaptı. Gençlerin topluma daha fazla yarar sağlamaları ve farkındalık oluşturmak için Yıldırm Belediyesi'nin kurduğu ve 17-30 yaş arası gençlerin katıldığı İdeal Gençlik Hareketi'nde platform üyeleri Karadeniz'in doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını yakından görme fırsatı buldu. Bireysel ve sosyal etkinlikleri başarıyla tamamlayarak yapılan kura çekilişi sonunda geziye katılmayı hak eden 45 genç Karadeniz turuna çıktı. Yıldırımlı gençler düzenlenen gezi turunda, yeşil ve mavinin iç içe olduğu , Samsun, Giresun, , , ve şehirlerini gezerek Karadeniz'in doğal ve tarihi güzelliklerini tanıdı.
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İdeal Gençlik’ten Karadeniz çıkarması
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