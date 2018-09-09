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’ne macerası ‘müze’ müjdesi

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı , tarafından hizmete açılan 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nin ' Müzesi' olacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik'teki kültürel mirasın ve tarihi mekanların restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafındanilçeye kazandırılan '1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nin de 'İznik Çinisi Müzesi' olarak faaliyet vereceğini söyledi. Başkan Aktaş, "Mekân İznik'e artı bir değer katacağına inanıyorum" dedi.
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İznik Çinisi’ne macerası ‘müze’ müjdesi
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