İznik Çinisi’ne macerası ‘müze’ müjdesi

BURSA
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından hizmete açılan 1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nin 'İznik Çinisi
Müzesi' olacağını söyledi. Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik'teki kültürel mirasın ve tarihi mekanların restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafındanilçeye kazandırılan '1. Murat Hamamı Kültür Merkezi'nin de 'İznik Çinisi Müzesi' olarak faaliyet vereceğini söyledi. Başkan Aktaş, "Mekân İznik'e artı bir değer katacağına inanıyorum" dedi.