Kentsel dönüşüme muhalefet oyunu

Bursa'da çarpık yapılaşma sonucu yaşanmaz hale gelen Soğanlı Mahallesi'ndeki Türkiye'ye örnek gösteriler zemin artı 5 kat kentsel dönüşüm projesini baltalamak için muhalefet vatandaşı kışkırtıyor. Bir yandan modern binaların inşa edildiği mahallede bir yandan da riskli binaların yıkımı gerçekleşiyor. Teknik nedenlerden dolayı bazı binaların yıkımındaki gecikmeyi fırsat bilen bazı muhalefet milletvekillerinin, belediyeye karşı kışkırttığı mahalle sakinleri yıkım alanına pankart asmıştı. Osmangazi Belediye başkanının mahalleyi ziyaret etmesi projeyi ayrıca yıkımdaki geçikmeleri anlatması üzerine pankartı asan vatandaşlar kandırıldıklarını itiraf ettiler. Türkiye'nin en büyük 4'üncü ilçesi olan Osmangazi'de belediye Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'yle yeni bir şehir ortaya çıkarken, riskli alandaki binalar ise kamulaştırılarak yıkılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı ve geniş caddeleri ile birlikte "Yaşanabilir Şehir" tanımını yeniden ortaya koyuyor. Riskli alandaki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, riskli bölgede boşaltılan binaların yıkım çalışmalarının yaklaşık 1 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Kentsel dönüşüm sayesinde deprem kuşağında yaşayan vatandaşların sağlam konutlarda oturmalarını sağladıklarını kaydeden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan iki bölge var. Bunlardan birisi, rezerv alanı diğeri riskli alan. Bizler, rezerv alanında inşaatları bitirerek, riskli bölgedeki vatandaşlarımızla anlaşmaya geçtik. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 74 parsel ile anlaştık. Bu parsellerdeki binaların yıkım süreci başladı. Vatandaşlarımızın yeni konutlara taşınmasının ardından yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede bitişik nizam binalar olduğu için itinayla yıkılıyor. Çalışmaların diğer binalara zarar vermemesi gerekiyor. Bugüne kadar 34 tane bina yıkıldı. Önümüzdeki günlerde de kalan 32 binanın yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

KANDIRILDIK DEDİLER

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ağzından yıkımdaki geçikmelerin gerçek nedenini öğrenen mahelle sakinleri kendilerine bu durumun farklı anlatıldığını söylediler. Mahallelerine gelen bazı muhalefet mensubu milletvekillerinin olayı farklı anlattıklarını bu nedenle pankart asarak belediyeyi protesto ettiklerini belirterek pişan olduklarını ifade ettiler.