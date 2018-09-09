Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Mustafakemalpaşa’da Dama Bayramı

Mustafakemalpaşa’da Dama Bayramı

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Şampiyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu. Şampiyonaya 34’ü yabancı 221 yarışmacı katıldı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Mustafakemalpaşa’da Dama Bayramı

'nı yaşatmak, tanıtmak ve dünyadaki dama oyuncularını bir araya getirmek amacıyla , Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Daması Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği '19. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası' tamamlandı. Şampiyonaya bu yıl , , Kuveyt, , , ve gibi dost ülkelerden yarışmacılar katıldı. Şampiyonada 9 tur üzerinden yapılan final karşılaşmaları sonucunda birinciliği 'dan Ogün Tancer kazandı.

"DAMAYA SAHIP ÇIKACAĞIZ"
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan törende yaptığı konuşmada "Kültürle, sanatla, sporla, medeniyetle kurduğumuz köprüleri geleceğin dünyasına armağan ediyoruz. Çocuklarımızı yalnızlığa iten bilgisayar oyunları yerine; bu sportif ve kültürel değerimize birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dereceye giren yarışmacılara kupa ve para ödüllei takdim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mustafakemalpaşa’da Dama Bayramı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN