Mustafakemalpaşa’da Dama Bayramı

Türk Daması'nı yaşatmak, tanıtmak ve dünyadaki dama oyuncularını bir araya getirmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Türk Daması Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği '19. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası' tamamlandı. Şampiyonaya bu yıl Japonya, Lübnan, Kuveyt, İsveç, İran, Irak ve Katar gibi dost ülkelerden yarışmacılar katıldı. Şampiyonada 9 tur üzerinden yapılan final karşılaşmaları sonucunda birinciliği İstanbul'dan Ogün Tancer kazandı.

"DAMAYA SAHIP ÇIKACAĞIZ"

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan törende yaptığı konuşmada "Kültürle, sanatla, sporla, medeniyetle kurduğumuz köprüleri geleceğin dünyasına armağan ediyoruz. Çocuklarımızı yalnızlığa iten bilgisayar oyunları yerine; bu sportif ve kültürel değerimize birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dereceye giren yarışmacılara kupa ve para ödüllei takdim edildi.