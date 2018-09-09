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Osmangazi’de Başkan’dan denetim

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
OSMANGAZI Belediyesi, Altıparmak ve Çarşamba bölgesindeki vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı mahalle sakinleriyle İntizam Mahalle Muhtarlığı'nda bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte esnaf denetimine çıkan Başkan Dündar, vatandaşın huzurunu bozacak uygulamalara müsaade edilmeyeceğini söyledi. Dündar "Denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Kurallara uymayan hiç kimseye taviz vermiyoruz. Bu bölgede 'ya yakışır bir yaşam istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Osmangazi’de Başkan’dan denetim
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