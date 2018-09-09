Osmangazi’de Başkan’dan denetim

OSMANGAZI
Belediyesi, Altıparmak ve Çarşamba bölgesindeki vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
mahalle sakinleriyle İntizam Mahalle Muhtarlığı'nda bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte esnaf denetimine çıkan Başkan Dündar, vatandaşın huzurunu bozacak uygulamalara müsaade edilmeyeceğini söyledi. Dündar "Denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Kurallara uymayan hiç kimseye taviz vermiyoruz. Bu bölgede Bursa
'ya yakışır bir yaşam istiyoruz" ifadelerini kullandı.