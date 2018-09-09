Sultanlar sezona başlıyor

T
ürkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi
'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor
, ligin ilk haftasında evinde ağırlayacak. Yeni sezon
öncesi özel antrenman programlarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyespor, İzmir
ve Mardin
'de gerçekleştirdikleri turnuvalar ile yeni sezona hazırlandı. Ligin ilk haftasında 9 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Dikkaldırım Spor Salonu'nda Ege temsilcisi Yalıkavak Belediyespor
'u konuk edecek olan Osmangazili sultanlar, sezona galibiyet ile başlamayı hedefliyor. Altyapıda yetişen sporcular ile zorlu ligde mücadele edeceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, "Yeni sezonun, bayan hentbol takımımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Antrenörlerimizin kurmuş olduğu genç kadro ile yolumuza devam ederek, Bursa
'yı ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sporcularımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.