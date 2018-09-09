Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Sultanlar sezona başlıyor

Sultanlar sezona başlıyor

Çok çalışarak lige hazırlanan Bayan Hentbol Takımı, 2018-2019 sezonuna kendi sahasında oynayacağı karşılaşması ile başlayacak

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Türkiye Kadınlar 'nde mücadele eden , ligin ilk haftasında evinde ağırlayacak. öncesi özel antrenman programlarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyespor, ve 'de gerçekleştirdikleri turnuvalar ile yeni sezona hazırlandı. Ligin ilk haftasında 9 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Dikkaldırım Spor Salonu'nda Ege temsilcisi 'u konuk edecek olan Osmangazili sultanlar, sezona galibiyet ile başlamayı hedefliyor. Altyapıda yetişen sporcular ile zorlu ligde mücadele edeceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı , "Yeni sezonun, bayan hentbol takımımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Antrenörlerimizin kurmuş olduğu genç kadro ile yolumuza devam ederek, 'yı ve Osmangazi'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sporcularımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanlar sezona başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN