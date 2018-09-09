Test süreçlerinde dışa bağımlılık azalacak

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarıyla yeni bir kimliğe kavuşan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) aldığı uluslararası geçerliliğe sahip Laboratuvar Akreditasyon belgesi ile firmaların test süreçlerinde yurt dışına bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Sektörlerin nitelikli büyümesine katkı sağlayan adımlar atan BUTEKOM, otomotiv, tekstil, kompozit ve kimya başta olmak üzere firmaların Ar-Ge çalışmalarına güç katıyor. DOSAB'da 13 bin metrekarelik kompleksiyle hizmet veren BUTEKOM, bünyesindeki Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile tekstil sektörünün inovasyon odaklı büyümesine öncülük ediyor. BTSO ve BUTEKOM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay BUTEKOM'da Türkiye'nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nin yer aldığını dile getirdi. 2017 yılından bu yana merkezin test analiz ve muayene hizmetlerinden tekstil sektörünün yanı sıra farklı sektörlerden 200'den fazla firmanın faydalandığını kaydeden Burkay, merkezin sektörlerin orta ve yüksek teknolojiye geçişinde çözüm odaklı öncü çalışmalara liderlik ettiğini vurguladı.

TÜRKAK'DAN BELGE

Başkan Burkay, BUTEKOM'un 22 Mayıs itibariyle 16 adet testten geçerek TÜRKAK tarafından uluslararası laboratuvar akreditasyon belgesi aldığını dile getirdi. Yeni süreçle birlikte merkezin başka sektörlere de akredite olduğunu kaydeden Burkay, "Merkezimizin almaya hak kazandığı akreditasyon belgesi, test süreç ve sonuçlarının uluslararası alanda güvenilir, tarafsız ve kabul gören olması anlamına geliyor. BUTEKOM laboratuvarlarının akreditasyonunun tamamlanması, analiz talep eden firma sayısında artış oluşturmasına ve işbirliği çalışmalarına da öncü oldu" dedi.