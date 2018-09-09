Yıl-mek yeni kursiyerlerini bekliyor

MESLEKI eğitimlerle Yıldırımlılara altın bilezik kazandıran, okul öncesi eğitim sınıflarıyla miniklerin geleceğine değer katan Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), 2018-2019 eğitim yılında yeni kursiyerlerini bekliyor. Geçtiğimiz eğitim yılında 31 mahalle, 225 sınıf ve 85 branşta verdiği kurslarla 15 Bin 895 kursiyeri meslek sahibi yapan YIL-MEK'te yeni kursiyer kayıtları başladı. Kurslar bu yıl 36 merkezde 93 branşta eğitim verecek. Kurslara katılmak isteyenler, 30 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek. Geçtiğimiz yıl 35 mahalle, 104 şubede 3 bin 914 çocuğu geleceğe hazırlayan YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları, 2018-2019 eğitim yılında da çocukların ikinci evi olmaya hazırlanıyor. Çocuklarının değerleriyle, kültürüyle, gelenekleriyle ve kaliteli bir okul öncesi eğitimle yetişmesini isteyen Yıldırımlılar, 4 yılda on binden fazla çocuğun ücretsiz eğitim aldığı Okul Öncesi Eğitim Sınıfları'na çocuklarını kayıt ettirebilecek. 36 merkezde eğitim verecek olan YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları, geleceğin güvenmesi olmaya devam edecek.

DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL AYAĞI

Yıldırım'da çok yönlü bir dönüşüm hamlesi yürüttüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "İnsanlarımızın hayat kalitesini yükseltmek adına sosyal ve ekonomik projeler üretiyoruz. Bu anlamda YIL- MEK çok önemli bir misyon üstleniyor. Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde açtığımız kurslarla insanların boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebileceği ve sanatsal yönlerini daha iyi geliştirecekleri imkânları ortaya koymaya çalışıyoruz. Öte yandan kültürümüzü ve medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmak için okul öncesi eğitim sınıflarımızın göstermiş olduğu çalışmalara özellikle önem veriyoruz" dedi.