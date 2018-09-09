Yöre kadınlarına istihdam desteği

ORHANELI
Belediyesi, kent ekonomisinin canlanması için yöre kadınlarının istihdam
ına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun kurulmasını sağladığı Orhaneli Üreten Kadınlar Kooperatifi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye tarafından oluşturulan seralarda biberden domatese, fasulyeden kavun ve karpuza kadar çok sayıda meyve sebze üreten kadınlar, bu ürünlerini Belediyenin BEBKA destekleriyle kurduğu paketleme tesisinde ambalajlayarak, satışa hazır hale getiriyor. Ürünler, Orhaneli Belediyesi tarafından alınan 'Orhanili' markasıyla çeşitli pazarlara sunuluyor.