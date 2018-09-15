Bandırma’da sel felaketi

BASKİ Genel Müdürlüğünde yer alan açıklamada: "13.09.2018 tarihinde Bandırma ilçe merkezine metrekareye 147 kg yağan şiddetli yağmur sonucunda meydana gelen sel felaketinde BASKİ vatandaşımızın yanındaydı. Yaşanan yoğun yağmurdan oluşan mağduriyetin ve sıkıntıların giderilmesi için BASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı 6 adet iş makinası, 3 adet kuka, 2 adet vidanjör, 13 dalgıç pompa, 1 adet 100 lt/sn santrifij pompa, 36 adet Personel ile AFAD, DSİ ve İlçe Belediyelerinin ekipleri ile birlikte teyakkuza geçerek kısa sürede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya başlandı." denildi.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Açıklamada kriz masasının kurulduğu belirtilerek şöyle devam edildi; "Sayın Valimiz Ersin YAZICIOĞLU başkanlığında kurulan kriz masasında Balıkesir Milletvekili Yavuz SUBAŞI, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Kaymakamı Günhan YAZAR, Bandırma Belediye Başkanı Dursun MİRZA, BASKİ Genel Müdürü Talat ÖZEN ve DSİ 25.Bölge Müdürü Rahmi ŞAHİN olay yerinde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi alıp, çalışmaları bizzat yerinde takip etti."

GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI

Yaşanan felaketin boyutu 14.09.2018 tarihinde günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Özellikle Erdek kırsalında kapanan köy yolları, kopan içme suyu hatları ve tıkanan kanalizasyon hatlarına Manyas, Susurluk ve Balıkesir merkezdsevk edilenlen ekiplerin de katılması ile gerekli müdahale yapılarak hayatın normale dönmesi sağlandı.

"FELAKETİN İZLERİ TEMİZLENDİ"

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 12 iş makinesi, 5 kuka, 3 vidanjör, 1 arazöz, 13 adet pompa, 1 adet 100 lt/sn Santrifüj ve yaklaşık 90 personel ile 120 adet muhtelif ev ve iş yerinden su tahliyesi, 128 adet kuka ve vidanjör ile müdahale, 25 adet baca 150 adet yağmur suyu ızgara temizliği ve 20 adet içme suyu arızası yapılarak felaketin izleri temizlenmeye devam edildi.