Ankara yolu daha güvenli hale geliyor

Trafik
kazası anında çarpmanın etkisiyle parçalanan çelik bariyerlerin sürücü veya yolculara saplanması sonucu ölüm ve yaralanma olayları yaşanırken, Bursa
'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uygulama ile çelik bariyerlerin yerini beton bariyerler alıyor. Bursa'yı doğu batı ekseninde geçen ve 1970'li yıllarda transit geçiş için yapılan Ankara
yolu, yıllar içinde Bursa trafiğinin en yoğun olduğu güzergah haline geldi. Refüjü çelik bariyerle çevrili yolda zaman zaman meydana gelen kazalarda, kazanın şiddetinden çok, araçlara saplanan çelik bariyer parçaları ölüm veya yaralanmalara sebebiyet verdi. Maddi hasarlı trafik kaza
larında da çelik bariyerlerin yamulması ve bazı noktalarından kopması da trafik güvenliğini tehlikeye atarken, aynı zamanda görüntü kirliliğine de yol açıyordu. GÜVENLİ VE ESTETİK
Kestel'den Görükle'ye kadar uzanan BURSARAY hattının bulunmadığı tek bölge olan Gökdere ile kent meydanı arasındaki refüj bariyerleri Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan değiştiriliyor. Çalışma kapsamında zaman zaman karayolu güvenliğini tehdit eden çelik bariyerler sökülürken, yerine beton bariyerler döşeniyor. Trafiğin aksamaması için gece 01.00 ila 06.00 saatleri arasında yapılan çalışma büyük ölçüde tamamlanırken, iki beton bariyer arasında kalan bölümde ise özel peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Böylelikle Ankara yolu hem daha güvenli hem de görsel açıdan daha estetik hale gelecek.