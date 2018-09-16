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Balkanlar’ın tüm renkleri ’da

Büyükşehir Belediye Başkanı , Balkan ülkelerinden gelen dansçılara, şehri tanıtarak, Bursa’nın Balkanlar için değerine işaret etti

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Balkanlar’ın tüm renkleri Bursa’da
'da, Balkan ülkelerinin halk oyunları ve geleneksel kültürlerini bir arada sunan '13. Uluslararası Namık Kemal Halk Oyunları GSK () Balkan Festivali', bu yıl 6-13 Eylül arasında gerçekleştirildi. , , Makedonya, Karadağ, Hırvatistan, Romanya, Arnavutluk ve olmak üzere 8 ülkeden, 10 ekip, 380 dansçı ve müzisyen Bursa'da kültürlerini tanıttı.

'GELENEKLER YAŞATILIYOR'
Festival nedeniyle şehre gelen halk dansları ekipleri, Başkanı 'ı ziyaret etti. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldiği konuklarına Bursa'yı tanıttı ve kentle ilgili sorularını cevapladı. Aktaş, Balkan ülkelerinden çok sayıda vatandaşın yaşadığı Bursa'nın, 3 milyona yakın nüfusuyla, farklı kültürleri bir arada bulundurduğunu söyledi. Geleneksel değerlerin yaşatılmasına vurgu yapan Başkan Aktaş, konuklarına, Bursa'ya özgü hediyeler verdi. NAKEM temsilci ve üyelerinin de heyete eşlik ettiği ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel kostümleriyle ilgi çeken dansçılar, ziyaretten dolayı Başkan Aktaş'a teşekkür ederek, ülkelerine özgü el işi hediyeler sundu.
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Balkanlar’ın tüm renkleri Bursa’da
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