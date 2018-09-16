Büyükşehir ile yaşama engel yok

Büyükşehir
Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı uygulamaları kapsamında, Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi'nde projelendirilen 'Engelsiz Yaşam Merkezi', ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Atıcılar Eğitim Vadisi karşısında hayata geçirilen merkez, engelli vatandaşların sosyal yaşamda daha aktif rol almalarına katkı sağlayacak. ENGELLER KALKIYOR Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, "Bursa'da engelli vatandaşlarımızın hizmete erişimi önündeki tüm engelli bir bir kaldırıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi, bu uygulamaların en önemlilerinden biri. Bu merkezle engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamayı, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmayı ve engelli ailelerinin de gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Merkez, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık sağlarken, toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına da katkıda bulunacak" diye konuştu. Başkan Aktaş, merkezin engelli ve engelsiz bireyler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek üzere faaliyet göstereceğine işaret ederek, "Merkezde, 16 yaşından sonra özel eğitim ve milli eğitimde örgün eğitime devam edemeyen engelli gençlerin hem sosyal becerilerini geliştirmek hem de çeşitli branşlarda eğitimlerine ve sosyal entegrasyonlarına destek olmayı hedefliyoruz" dedi.