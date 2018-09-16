Demirtaşpaşa’da eğitim yarın başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın tarafından sil baştan yenilenen Demirtaşpaşa İlkokulu'nda eğitim öğretim yarın başlıyor. Bursa'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi noktasında önemli bir görev üstlenen ve spor salonlarından bahçe düzenlemesine, fiziki eksikliklerin giderilmesinden malzeme desteğine kadar eğitime büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sil baştan yenilenen Demirtaşpaşa İlkokulu'nu da yenilenen yüzüyle eğitime kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 milyon liralık kamulaştırma ile okul çevresindeki 9 binayı kaldırırken, yapımını hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın'ın üstlendiği Demirtaşpaşa İlkokulu'nda yeni eğitim dönemi için son hazırlıklar tamamlandı.Yarın sabah itibari ile eğitim öğretime başlayacak olan okulu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yenilenen okulun yarın sabah kapılarını açacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'daki eğitim kurumlarına ciddi destek sağladığını belirten Başkan Aktaş, "Okullarda hummalı bir çalışma var. Okullarımızın gerekli tadilatları yapılıp çiçek gibi süsleniyor, öğretmen ve öğrencilerimiz için hazırlanıyor. Bunları, bazen belediyemizin imkanlarıyla, bazen de hayırseverlerin imkanlarıyla hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.