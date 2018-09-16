Gençler Anadolu’nun güzelliklerini gördü

Yıldırım
Belediyesi'nin, ideal şehir olma yolunda attığı önemli adımlardan biri olan, gençlerde yardımlaşma, paylaşma ve sosyalleşme gibi değerlerin devamlılığını sağlamak adına oluşturduğu İdeal Gençlik Hareketi üyeleri, gezilerine devam ediyor. Gençlerin 7'den 70'e herkese dokunmalarına ve topluma daha fazla yarar sağlamaları için uyguladığı platformda, 17-30 yaş arasındaki gençler Anadolu
'nun binlerce yıllık tarihi ve doğal mirasını yakından görme fırsatı buldu. Gezi boyunca Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Malatya, Kayseri ve Nevşehir'in görülmeye değer güzelliklerini gezen platform üyeleri gezi boyunca Kapadokya, Ihlara Vadisi, Balıklı Göl, Hasankeyf, Harput Kalesi, Harran Üniversitesi, Halfeti, Gaziantep Kalesi ve Diyarbakır Surları gibi birbirinden değerli kültürel mirası eserlerle buluştu.