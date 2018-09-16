Girişimci kadınlar güçlerini birleştirdi

Bursa
'nın Karacabey ilçesinde sadece kadınların çalıştığı lokanta ev yemekleri ile kentin gözde mekanlarından biri oldu. Ülkü Koç
isimli kadın girişimcinin işletmeciliğini yaptığı lokantada çalışan 5 girişimci kadın, çevreye örnek oluyor. Evde hazırladıkları yemeklerin çevresi tarafından çok beğenildiğini söyleyen Ülkü Koç, olumlu eleştiriler ve tavsiyeler sonucunda ev yemekleri üzerine bir lokanta açmaya karar verdiğini söyledi. Evde oturmak yerine çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla lokantayı faaliyete geçiren 4 çocuk annesi, kadın girişimci Ülkü Koç, KOSGEB
'e de başvuruda bulunarak gücüne güç katmayı hedefliyor. İşyerini açtığında öncelikle kendi yemeklerini yapıp satmak ve ev hanımlarının da hazırladığı yemeklerin de satışına yardımcı olmak istediğini ifade eden Ülkü Koç, "Küçük çocukları olduğu için çalışamayan ev hanımlarının da aile ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak istiyorum. Çok güzel yemekler yapan ev hanımlarımız var. Sarma, yemek çeşitleri, börek ve pasta gibi güzel becerileri olan hanımlar ürünlerini yapıp bize getirebilirler. Biz lokantamızda satalım ve onlarında para kazanmalarına yardımcı olalım. Amacımız kadınların ekonomideki gücünü desteklemek" dedi. KOSGEB'DEN DESTEK
KOSGEB desteği ile kendi işinin patronu olduğunu aktaran Ülkü Koç, "Kadın istihdamının desteklenmesi ve ekonomimize katkı sunmak amacıyla açılan KOSGEB kurslarına katıldım. 50 bin TL destek almaya hak kazandım. Projem onaylandı ve yakın zamanda ödemeyi yapacaklar. KOSGEB desteği ile gücümüze güç katacağız" diye konuştu. ÇEVRESİNDEN CESARET ALDI
Mekana gelen müşterilerin yemekleri beğenmesi ve başkalarına tavsiye etmesiyle günden güne daha çok tercih edilmeye başlandıklarını belirten Koç, "İlk başladığımızdan bu yana işyerimiz hiç boş kalmıyor. Sürekli yeni müşterilerimiz de oluyor. Tabi beğenilen yemeklerimiz cemiyetlerde de tercih ediliyor. Bu kadar etkili olacağını beklemiyordum. Çevremin bana verdiği cesaret ile bu yola çıktım. Arkadaşlarımla güzel bir ekip oluşturduk ve hijyenik bir ortamda yemekler hazırlıyoruz" dedi. YEMEKLERİN ADINI MÜŞTERİLER VERİYOR
Her gün farklı mönülerle müşteriye güzel tatları sunmaya çalıştıklarını ifade eden Koç, "Bir gün öncesinden ne yemek yapacağımızı kararlaştırıyoruz. Kendi oluşturduğumuz yeni yemek tariflerimiz var. Bunları müşterilerimizde çok beğeniyor. Hatta bazı yeni yemeklerimizin adını müşterilerimiz koyuyor. Aldığımız olumlu eleştiriler bize daha çok ilham veriyor ve daha lezzetli yemekleri sunabilmek için çalışıyoruz" diye konuştu. "HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ"
Hijyenik bir ortamda sağlıklı yemekler yapmanın öncelikli olduğunu söyleyen işletme sahibi Koç, "Lokantamıza gelen müşterilerimize her zaman sağlıklı yemekler sunuyoruz. Yemeklerimiz de kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Çalışma ortamımızı sürekli olarak temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Yaptığımız her ürünü vicdanımız rahat bir şekilde müşterilerimize servis ediyoruz" dedi.