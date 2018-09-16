Türkiye’nin geleceği bilimle şekillenecek

Geleceğin
nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunmak ve bilimi topluma yaymak adına Bursa
Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), önemli bir bilimsel zirveye ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK
), işbirliğinde düzenlenen 'Geleceğimiz için bilim merkezleri' ana temalı '2'nci Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı' çok sayıda bilim insanı ve akademisyeni Bursa'da bir araya getirdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi salonunda gerçekleştirilen ve iki gün devam eden konferansa, yerli ve yabancı uzmanlar, sektörde faaliyet gösteren firma yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı. Toplum ve bilim merkezleri, bilim merkezleri ve iş birlikleri, sergi tasarım ve üretim süreçleri, bilim merkezlerinde sürdürülebilirlik, bilim merkezi etkinlikleri ile bilim iletişimi gibi konuların tartışıldığı konferansta, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine vurgu yapıldı.