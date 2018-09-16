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Yeraltına dev otopark

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Yeraltına dev otopark
Yıldırım Belediyesi, Hizmet Binası, Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi, Hükümet Konağı, Müftülük gibi vatandaşların yoğun şekilde ziyaret ettiği resmi kurumların bir arada bulunduğu bölge olan Şükraniye Mahallesi'nde otopark sorununa önemli bir çözüm getiriyor. Birçok konsere, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine, Ramazan Sokağı'na ev sahipliği yapan mevcut Bayrak Meydanı'nda yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanan , yerin altına inşa edeceği 770 araçlık katlı otoparkla, alternatif çözüm üretiyor. 25 Bin 250 metrekare inşaat alanına sahip olacak meydan düzenlemesi bölgenin çehresini değiştirirken, araç parkı sorununa yenilikçi bir çözümün anahtarı olacak.

ORTAK ALAN VURGUSU
Yıldırım'ın imar planlarını düzenlerken ortak kullanım alanlarına da en az konutlar kadar önem verdiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kentimizin önemli bir kısmında revizyona gittiğimiz imar planlarında insanlarımızın ortak kullanımına açık donatılara da yer veriyoruz" dedi
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Yeraltına dev otopark
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