Mevlüt Uysal, "Girişimci Buluşmaları"na katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, iki hattı daha ihaleye çıkaracaklarını belirterek. "Yenikapı- Beylikdüzü ile Vezneciler-Arnavutköy. Birisi 34 diğeri 32 kilometre olacak. Bu da yeni bir finans modeli ile yapılacak. İhaleyi başarabilirsek, önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul'a 600 kilometre ilave metro yapmış olacağız. Bu model, "yap, kiraya ver, devret." dedi. Uysal, Girişimci İş Adamları Vakfı'nın Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlediği "Girişimci Buluşmaları"na konuk oldu.

"İSTANBUL, DÜNYADA EN FAZLA METRO İNŞAATI OLAN ŞEHİR"

Toplantıda konuşan Uysal, İstanbul'da 293,5 kilometre metro inşaatının devam ettiğini hatırlatarak, İstanbul'un dünyada en fazla metro inşaatı olan şehri olduğunu söyledi. Uysal, yer altındaki metro çalışmalarında 25 bin işçinin çalıştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Metro inşaatlarının toplamda 177 kilometresi Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilip yapıldı. Dünya ile kıyasladığımız zaman bu şekilde metro yapabilen başka bir belediye yok. Şu an 170 kilometre metro inşaatımız işliyor, inşaatı devam edenler de bittiği zaman 430 kilometre olacak. Londra'nın her tarafı metro diyoruz toplam uzunluğu 420 kilometre, Paris'te 380 kilometre, New York'ta ise 600 kilometre civarında.

10 YIL İÇİNDE 600 KİLOMETRE İLAVE METRO YAPILACAK

Şu anda iki hattı daha ihaleye çıkaracağız. Yenikapı- Beylikdüzü ile Vezneciler-Arnavutköy. Birisi 34 diğeri 32 kilometre olacak. Bu da yeni bir finans modeli ile yapılacak. İhaleyi başarabilirsek, önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul'a 600 kilometre ilave metro yapmış olacağız. Bu model, "yap, kiraya ver, devret." Yapacak, 25 yıl bakımını da üstlenecek. 25 yılın, 3 yıllık yapım süresinde para almayacak. 22 yıl boyunca yıllık kira alacak. Bugün itibariyle peşin parayla yaptırdığımız işi kendine güvenen, yurt dışından sermaye bulabilene yaptıracağız. Bize sermayeyi bulsun, metroyu yapsın kiraya versin, 22 yıl da parasını alsın. Dünyada bu şekilde uygulanan modeller var."

2018 BÜTÇEMİZ...

Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik saldırı altında olduğunu aktaran Uysal, "Batı'dan böyle bir saldırı gelse de Doğu'dan başka yerden sermaye bulan iş adamları bu şeklide başlar ise onlar da biz de karlı oluruz. Böyle bir şeyi başarırsak, İstanbul'un bütün ulaşım sorunlarını da çözmüş oluruz. 2018 bütçemiz 20 milyar lira. Bizim şirketlerle bütçemiz 47 milyar lira, 28 iştirakimiz var. Bu ne demek? Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlerden dolayı ayda piyasaya, 3 milyar lira para giriyor. " diye konuştu.

ÖZEL ARABALAR BIRAKILACAK METROYA YÖNELİM BAŞLAYACAK

Uysal, Marmaray ve metrolar açıldıktan sonra şoför ve korumayla dolaşan birçok iş adamının özel arabasını bırakıp, toplu taşımayla yolculuk yapmaya başlayacağını belirterek, büyükelçi ve konsolosların çoğunun da metro kullandığını kaydetti. İstanbul'un kurtuluşunun metroda olduğuna vurgu yapan Uysal, ihaleye çıkacakları Yenikapı- Beylikdüzü ile Vezneciler-Arnavutköy hatlarının ihale sisteminin başarılı olmasını dilediğini belirterek, bu şekilde İstanbul'da 10 yılda 600 kilometre daha metro yapmayı istediklerini dile getirdi.