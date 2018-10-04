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Muhafızları Filmine görkemli gala

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyazperdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film, 3 Ekim’de düzenlenen galada ilk kez izleyici ile buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner’in katılımlarıyla gerçekleşen gala gecesinde ünlü simalar filmi çocuklarıyla birlikte izledi.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 15:28
İstanbul Muhafızları Filmine görkemli gala

ÜNLÜ SİMALAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE FİLMİ İZLEDİ

5 Ekim'de vizyona girecek " Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı sinema filmi için 3 Ekim Çarşamba akşamı görkemli bir gala düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, siyasetçi, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Süleyman Gündüz'ün katılımlarıyla gerçekleşen galada, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, tarihçi-yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, oyuncu Necati Şaşmaz, gazeteci- haber spikeri Fuat Kozluklu gibi ünlü simalar da çocukları ile birlikte filmi izledi.

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İstanbul Muhafızları Filmine görkemli gala
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