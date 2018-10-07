Eğitim öğretime Osmangazi desteği

Eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla ön plana çıkan Osmangazi Belediyesi
, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına okullara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Eğitimde kalitenin arttırılması hedefiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında Namık Kemal
Mahallesi'nde yer alan Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu'nun ikinci ve üçüncü katta bulunan sınıf ve koridorları ile tüm kat tuvaletlerindeki duvar ve zemin seramikleri yenilendi. Tuvaletlerin kapıları değiştirilirken, sınıfların pencerelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Okul bahçesine 130 ton asfalt döküldü. "OSMANGAZİ'DE 250'DEN FAZLA OKUL VAR"
Okul bahçesinde düzenlenen açılış töreni öncesi öğrenciler, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
'a büyük sevgi gösterisinde bulundu. Öğrencilerin tezahüratları eşliğinde konuşmasını yapan Başkan Dündar, "Nüfusumuzun büyük bir bölümünü gençlerimiz oluşturuyor. Öğrencilerimizin çoğunluğa sahip olduğu ülkemizde bizler de yöneticiler olarak okullarımıza sahip çıkıyoruz. Okullarımızın eksiklerini devletimize bırakmadan gideriyoruz. Osmangazi ilçemizde 250'den fazla okulumuz var. Bu okulların tamamına hizmet götürdük. Eğitim alanındaki yatırımlar belediyelerin asli görevi değil ancak bizler geleceğimizin teminatı gençlerimizin en güzel şartlarda eğitim görmelerini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. İlçe sınırlarındaki okullarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarda bulunurken, iki büyük okul inşa ettik. Mehmet Akif
Mahallemiz'de 24 derslikli Hacı Akkadın Tarman Okulu'nu öğrencilerimizin hizmetine sunarken, Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilen en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Bursa
'ya kazandırdık. 60 farklı ülkeden 178 öğrenci bu okulda eğitim görüyor. Geleceğin 'Birleşmiş Milletler'i bu okul sayesinde Bursa'da inşa ediliyor. Bursa'daki bu 'Birleşmiş Milletler'de sözde barış değil, özde barış ve kardeşlik var. Bu okuldan çıkan öğrencilerimiz kendi ülkelerinde de barışı ve kardeşliği geliştirerek, dünyaya barışı getirecekler" dedi. Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu'nun ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Okulumuzun ihtiyaçlarına duyarsız kalmadık ve koridorlarından tuvaletlerine, seramik kaplamalarından bahçesinin asfaltına kadar her yerini yeniledik. Bundan sonraki süreçte, öğrencilerimiz bu güzel ortamda derslerine çalışarak önce kendilerine, daha sonra ailelerine ve Türkiye'ye güzel bir gelecek hazırlayacaklar. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin yeni yöneticileri, devlet adamları ve bilim insanları Aliya İzzetbegoviç İmam Hatip Ortaokulu'nda yetişecek. Öğrencilerimizin üzerinde büyük emeği olan öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Başkan Dündar, açılış töreninin ardından okulda eğitim gören tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.