Kentsel dönüşümde Osmangazi farkı

Soğanlı Mahallesi'nde toplam 42 hektar alanda 4 etap olarak hayata geçirilen dev projede, bin 769 konut ve 202 ticaret merkezi inşa edilerek tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak hayata geçirilen proje kapsamında Soğanlı'da günümüz dünyasının örnek şehir mozaiği yükseldi. Modern konut ve ticaret alanları, pazar alanı, ibadet eğitim, sağlık alanları, spor tesisi, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanları, yeşil alanlar, yaya ve bisiklet yolları gibi yaşama değer katan birçok ayrıntının yer aldığı Soğanlı Kentsel Dönüşüm
Projesinin son ayağında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 80 KONUT İNŞA EDİLECEK Osmangazi Belediyesi
, projedeki diğer bölümlerin inşasının tamamlanıp konutların hak sahiplerine tesliminin yapılmasının ardından başlanan 5'nci etap çalışmalarında 80 daire ve 16 iş yeri daha inşa edilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat alanını gezerek yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Dündar, "Toplam 15 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan 5'nci etapta, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere toplam 80 konut inşa edilecek. Ayrıca 16 ticari alan da projede yer alacak. Diğer yandan riskli alanda 79 hak sahibine, 128 daire ve 5 iş yeri verildi" dedi. "KAMULAŞTIRIP YIKIYORUZ"
Başkan Dündar, kentsel dönüşüm sayesinde deprem kuşağında yaşayan vatandaşların sağlam konutlarda oturmalarını sağladıklarını ifade ederek, "Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Soğanlı Kentsel
Dönüşüm Projesi'nde ilk olarak rezerv alanda binaları inşa ettik. Şimdi de riskli alanda oturan vatandaşlarımızı inşa ettiğimiz sağlam ve güvenli konutlara taşıdık. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 5'nci etabın inşaatına son hızla devam ediyoruz. Anlaşmaya vardığımız hak sahiplerine ait 33 binayı yıktık. 39 binanın ise yıkım işlemleri sürüyor. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından o bölgeyi de dönüşüme sokacağız. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekanları ile kendi yaşam alanını yepyeni mimari çizgilerle yorumlayan bu proje, bölgedeki dönüşümü tetiklemeye devam edecek" dedi.