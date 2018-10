Sıfır atık projesinde örnek beledıye

BUGÜN NELER OLDU

OSMANGAZI Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında çevrenin korunmasına yönelik uygulamaları yerinde gördü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar , Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğine sahip Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında Bakan Kurum'a bilgi verdi.Doğal yaşam merkezindeki çocuklarla bir araya gelen Bakan Kurum, burada gerçekleştirilen çevreci etkinliklere ortak oldu. Bakan Kurum ve Başkan Dündar, çocuklarla birlikte ambalajları geri dönüşüm kumbarasına, meyve atıklarını da organik atık kumbarasına attı. Daha sonra hayvan rehabilitasyon merkezindeki alanda çocuklarla birlikte kurumuş yaprakları toplayan Bakan Kurum, ardından bu yaprakları organik gübre haline gelmesi için kompost üretim alanına döktü. Ayrıca Osmangazi Belediyesi tarafından özel yaptırılan hayvan besleme otomatlarını inceleyen Bakan Kurum, pet şişe ve metal kutu atıldıktan sonra alt kısımdan hayvanlar için mama veren sistemi inceledi. Çocuklarla birlikte otomata pet şişe atan Bakan Kurum, alınan mamalar ile barınaktaki hayvanları besledi. Çocuklarla hoş vakit geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etkinlik sonunda çocuklara çam fidanı hediye etti. 'Sıfır Atık Projesi'ni tüm Türkiye'ye yayacaklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin örnek uygulamasını Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gördüklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Hayvan barınağında Türkiye'de ilk defa uygulanan bir projedir. Proje kapsamında gençlerimizle birlikte atıkları doğal ortamda kompost haline getirdik. Belediyemiz sağ olsun bu atıklarla ilgili bir makine üretmiş. Oradan atıkları atınca sokak hayvanlarının beslenmesi için yem veriyor. Burada çocuklarımızla birlikte sokak hayvanlarını besledik. Bu bilinci yerleştirmek, gençlerimize aşılamak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimiz bugünden daha iyi olacak. Biz de bakanlık olarak sıfır atık projesini tüm Türkiye'ye yayacağız. Bu sayede ciddi gelirler elde edeceğiz. Yıllık 12 milyar TL kazançtan söz ediyoruz. Bursa 'da aldığımız kararlarla sahada bir an önce uygulamalarını yapacağız" dedi. Sahipsiz Hayvanların Doğal Yaşam ve Bakım merkezine yılda 30 bin ziyaretçi geldiğini aktaran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu ziyaretlerin yanı sıra, zihinsel bedensel ve otizmli öğrencilere, açık ve kapalı at biniş alanlarında sosyal gelişimlerini tamamlamaları amacıyla at binişi eğitimi veriyoruz" dedi.