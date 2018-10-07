Haberler Bölgeler Haberleri Marmara Haberleri Sıfır atık projesinde örnek beledıye

Sıfır atık projesinde örnek beledıye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Osmangazi Belediyesi’nin hayvan barınağında uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’nin bir ilk olduğunu, bu uygulamayı tüm Türkiye’ye yayacaklarını söyledi