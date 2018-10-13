“Daha güçlü bir İstanbul için var gücümüzle çalışacağız”

11 Ekim Cuma günü başlayan ve İl Başkanı Şenocak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Şenocak yaptığı konuşmada, "Biz İstanbul Teşkilatları olarak daha güçlü bir İstanbul için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 3 gün sürecek kamp sürecinde teşkilat mensupları olarak önümüzdeki sürece dair istişare ve değerlendirmelerde bulunacağız. İstanbul Teşkilatları olarak gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme kampımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Mart 2019'daki mahalli idareler seçimleri öncesi gerçekleştirilen ve teşkilat mensupları arasındaki kaynaşma ve dayanışmayı artıracak kamp 14 Ekim Pazar günü sona erecek.